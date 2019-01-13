Erbaş; "Odamızın Kimseye Borcu Kalmadı"

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, görev geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetleri anlattı. Erbal oda olarak kurum ve kuruluşlar ile esnaflara borçlarının kalmadığını belirtti.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, odanın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Erbaş, seçim sürecinde söyledikleri projeyi ortaya koyma adına çalışma yürüttüklerini ifade ederek" Didim'de ortak, kolektif aklı geliştirme söylemimiz vardı. Biz onun altyapısını oluşturma çalışmalarının içerisindeyiz. Didim platformu oluşturacağımızı ifade etmiştik. Didim platformu oluştu, belediyemiz, odalarımız ve kamu yararına çalışan derneklerimizin içinde bulunduğu bir Didim platformu oluştu. Didim'i ve toplumu ilgilendiren birçok konuyu platformumuzun gündemine alıyoruz" dedi.

Oda seçimlerinin ardından, kurumun borçlarıyla ilgilendiklerini aktaran Erbaş, "Odamızın biz göreve geldikten sonra birtakım borçları vardı. Onları kapattık, 31 Aralık 2018 itibariyle kamu kurumlarına olan birikmiş borçlarımızın tamamını ödedik, Ticaret Odası şuan itibariyle herhangi bir kuruma, esnafa veya bir kişiye borçlu değildir. Kasasında da parası vardır. Önümüzdeki dönemde Ticaret Odası'nın bütçesini daha verimli ve daha etkin kullanma noktasında çok daha disiplinli bir çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.

Oda olarak yerel seçimler döneminde partisine bakılmaksızın Didim'i bir adım ileriye taşıyacak projeleri önemsediklerini kaydeden Erbaş "Seçim döneminin sonrasından bu projeler için kontak kuracak herkesime açığız. Didim'in gelişmesi için turizmde yeni bir tercihe ihtiyacı var. Nitelikli yeni yatırımlar, kaliteli tesisler lazım. Oda olarak başkan adaylarına fikirlerimizi paylaşacağız. "dedi.

Didim'de kurulma fikri olan Tarım OSB'lerle ilgili de konuşan Erbaş, "Balıkçıları da içine alacak olan bu projede Bakanlığımızın bir çalışması var. İlgili daire başkanları odamızı ziyaret etti. Odamız sektör temsilcileriyle de bir araya geldi. Meclis ve yönetim kurulu olarak temelde istihdam ve sürdürülebilir bir yapıyı destekliyoruz. Burada şu da var; Ticaret odaları olmadan OSB'ler kurulamıyır. Biz turizmi sekteye uğratacak ve zarar verecek bir yapının içerisinde değiliz. Zaten oda olarak OSB'nin kurulması noktasında şu an yokuz. Biz olmadan da kurulamıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA