Erbaş: Milletimizin kurban emanetini, en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız
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Erbaş: Milletimizin kurban emanetini, en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, '2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı' ile ilgili 81 il müftüsüyle yaptığı istişare toplantısında, "Milletimizin kurban emanetini, en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

Erbaş: Milletimizin kurban emanetini, en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız
24.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:02

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, '2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı' ile ilgili 81 il müftüsüyle yaptığı istişare toplantısında, "Milletimizin kurban emanetini, en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, '2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı' ile ilgili 81 il müftüsüyle istişare toplantısı yaptı. Başkanlık Merkez Binası'nda online olarak gerçekleştirilen toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Dr. Burhan İşliyen, Başkanlığın üst düzey yöneticileri, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı. Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıda, programla ilgili yapılan hazırlıklar değerlendirildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Milletimizin kurban emanetini en güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında büyük bir gayret içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu yapan tüm kuruluşların denetleme görevinin önceki yıl kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı'na verildiğini hatırlatan Erbaş, "İnsanımızın kurban emanetinin yerine ulaştırılması önemli. Bu konuya neden bu kadar önem veriyoruz, çünkü bu bir emanettir ve daha önceki yıllarda istismar edildiğini biliyoruz. Bu vebalin altında kalmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Erbaş, geçen yıl Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde, dünyanın 149 ülkesinde 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'nı yerine getirdiklerini dile getirerek, gayretleri için il müftülerine ve din görevlilerine teşekkür etti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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