Erbaş: "Mescid-i Aksa Özgür Değilse, Müslümanların Ruh ve Gönül Özgürlüğü de Yok Demektir"
- Miraç Kandili Beştepe Millet Camisinden detaylar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vaaz vermesi Abdurrahman Sadiyen'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde vaaz verdi.
- Miraç Kandili
Beştepe Millet Camisinden detaylar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vaaz vermesi
Abdurrahman Sadiyen'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde vaaz verdi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.