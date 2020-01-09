Erbaş: "Kurada çıkmadığı için dökülen gözyaşları, belki de sevinç gözyaşlarından daha makbul...
Salonun iç/genel planı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona girmesi ve protokolde yerini alması Kur'an-ı Kerim tilaveti Salondaki programı izleyen katılımcılar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması Göz yaşını tutamayan katılımcılar ANKARA - Diyanet...
Salonun iç/genel planı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona girmesi ve protokolde yerini alması
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Salondaki programı izleyen katılımcılar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması
Göz yaşını tutamayan katılımcılar
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katıldı. (1)