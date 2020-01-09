Erbaş: "Kurada çıkmadığı için dökülen gözyaşları, belki de sevinç gözyaşlarından daha makbul...
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Erbaş: "Kurada çıkmadığı için dökülen gözyaşları, belki de sevinç gözyaşlarından daha makbul...

Salonun iç/genel planı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona girmesi ve protokolde yerini alması Kur'an-ı Kerim tilaveti Salondaki programı izleyen katılımcılar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması Göz yaşını tutamayan katılımcılar ANKARA - Diyanet...

09.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:09
Erbaş:

Salonun iç/genel planı

Diyanet İşleri Başkanı 'ın salona girmesi ve protokolde yerini alması

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Salondaki programı izleyen katılımcılar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması

Göz yaşını tutamayan katılımcılar

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erbaş: "Kurada çıkmadığı için dökülen gözyaşları, belki de sevinç gözyaşlarından daha makbul...
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