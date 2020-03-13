Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alınan koronavirüs tedbirleri konusunda basın açıklaması yaptı.
13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:40
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alınan koronavirüs tedbirleri konusunda basın açıklaması yaptı. (1)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir"