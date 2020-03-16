Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. (1) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir." Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." Kaynak: AA Haberin Videosu: Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza...