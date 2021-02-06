Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim

06.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 06.02.2021 23:02
Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci ve öğretmenlerine hitaben, "Bizler istiyoruz ki; bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki; bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci ve öğretmenlerine hitaben, "Bizler istiyoruz ki; bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki; bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumları'nda görev yapan öğretmen ve yöneticilere hitap etti. Çevrim içi olarak düzenlenen Öğretmen Akademisi Hizmet İçi Eğitim Programı'nın kapanış konuşmasını yapan Erbaş, İslam'ın gençlere büyük değer verdiğini ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'in bizlere, ömürlerini tevhit mücadelesi ile geçiren erdemli, ahlaki meziyetlerle donanımlı gençlerden bahsettiğini hepimiz biliyoruz. Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. İsmail, Ashab-ı Kehf Kur'an-ı Kerim'in örnek gösterdiği gençlerdendir. Peygamber Efendimiz'in çevresinde sorumluluk ve yetki verdiği insanların büyük çoğunluğunun da gençlerden oluştuğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erbaş, gencin bedeni ve ruhu dinç, kalbi yardıma ve paylaşıma açık insan demek olduğunu belirterek, gencin bu dinamikliği ve canlılığının onu verimli kılan en önemli özelliği olduğunu söyledi.İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin gençlerin hayatındaki etkisine işaret eden Erbaş, "Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar gençlerin şahsiyetleri, kimlikleri aile, okul ve çevre odağında oluşurken günümüzde bu unsurlara dijital dünya dediğimiz bir başka güç daha dahil olmuştur. Bu yeni gücün, gençlerin kimliklerinin oluşumunda hızla ilk sırayı aldığını da hepimiz müşahede ediyoruz" diye konuştu.'ALLAH'IN 'OKU' EMRİ, VAHYİ İDRAK ETMEK, HAKİKATLE BULUŞMAKTIR'Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, "Seni yaratan Rabbinin adıyla oku" emriyle başladığını hatırlatarak, "Allah'ın 'oku' emri şüphesiz ki bu sıradan bir oku emri değildir. Bu aynı zamanda varlığı okumaktır. Kainat kitabını okumaktır. Vahyi idrak etmektir. Hakikatle buluşmaktır. 'Oku' emri ilahisinin nesnesine sınır çizilmemiştir. Dolayısıyla Allah'ın adıyla yani kendinin, gayesinin farkında olmak şartıyla okunan her şey insanı hakikate ve huzura ulaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.'ÖRNEK İNSAN OLARAK YETİŞSİNLER İSTİYORUZ'

Erbaş, 29 Mayıs Eğitim Kurumları olarak eğitim hayatında güçlü bir şekilde yer almayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bizler istiyoruz ki; bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki; bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar. Yaşadıkları çevreye olumlu katkı sağlasınlar, barışçı, sağduyulu, örnek insan olarak yetişsinler istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Hakan Kutlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Derbi Körfez Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erbaş: İstiyoruz ki; ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 23:09:20. #1.15#
title