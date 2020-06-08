Erbaş: İslamofobik saldırılarla mücadele edeceğiz
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Erbaş: İslamofobik saldırılarla mücadele edeceğiz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, artan İslamofobik saldırılara ilişkin, "Bunlarla mücadele edeceğiz.

Erbaş: İslamofobik saldırılarla mücadele edeceğiz
08.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:29

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, artan İslamofobik saldırılara ilişkin, "Bunlarla mücadele edeceğiz. Bize düşen görev, İslam'ın hayat veren ilkelerini, insanlık ailesine hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Erbaş, yeni atanan ataşe ve müşavirleri kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. Erbaş, başkanlık olarak yurt dışında görevlendirdikleri ataşe, müşavir ve din görevlileriyle 100'ün üzerinde ülkede din-i mübini İslam'a hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Erbaş, yurt dışında yaptıkları çalışmaların önemine işaret ederek, "Yaptığımız çalışmalarla gerek millet varlığımız, gerek diğer Müslümanlar ve o ülkede yaşayan insanlar olsun herkesle en çok iç içe olan kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığımızdır" dedi.

'DÜNYA İSLAM'A MUHTAÇ'Dünyada yaşanan kaosların, krizlerin çaresinin İslam'ın hayat veren ilkelerinde olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, "Sebzelerin, meyvelerin yetişmesi için toprak suya ne kadar muhtaçsa bugün dünya da İslam'a o derecede muhtaçtır. Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri inşallah İslam'la yeşerteceğiz" diye konuştu.'MÜCADELE EDECEĞİZ'Başkan Erbaş, son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde artan İslamofobik saldırılara ilişkin, şunları kaydetti: "Dünyanın pek çok yerinde camilere saldırılar var. Dün Güney Kıbrıs'ta oldu. Geçen hafta oldu. Çeşitli yerlerde farklı farklı saldırılar var. Bütün bunlarla mücadele edeceğiz. Bugün hepimize düşen görev, İslam'ın hak ve adalet anlayışını, hayat veren ilkelerini, Hz. Peygamberin çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır. Yaşadığımız sorunlar ve insanlığın büyük krizleri, bizleri ümitsizliğe sevk etmemelidir. Müslümanlar, bin 400 yılı aşkın ilim ve medeniyet birikimiyle, genç ve dinamik nüfusuyla, yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarıyla dünyanın en büyük imkanlarına sahiptir." 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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