Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının düzenlendiği salona gelişi Katılımcılardan görüntüler Kuran-ı Kerim tilaveti Toplantı için hazırlanan filmin sinevizyon gösterimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet...

Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının düzenlendiği salona gelişi

Katılımcılardan görüntüler

Kuran-ı Kerim tilaveti

Toplantı için hazırlanan filmin sinevizyon gösterimi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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