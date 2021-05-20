Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır"
Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının düzenlendiği salona gelişi Katılımcılardan görüntüler Kuran-ı Kerim tilaveti Toplantı için hazırlanan filmin sinevizyon gösterimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet...
Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının düzenlendiği salona gelişi
Katılımcılardan görüntüler
Kuran-ı Kerim tilaveti
Toplantı için hazırlanan filmin sinevizyon gösterimi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey