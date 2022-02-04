Erbaş: İnsanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanın yaratılış gayesinin ibadet etmek olduğunu belirterek, "Eğer bir insanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok, bunu açıkça söyleyelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Üç Aylar'ın başlangıcı Regaip Kandili nedeniyle yurttaki pek çok camide kandil programı düzenlendi. Şırnak'ın Ulu Camii'nde düzenlenen programa bizzat katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnaklılarla beraber ibadet etti. Erbaş'ın kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan programa Şırnaklı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, salavat getirildi, Türkiye ve İslam alemi için dualar edildi.

Erbaş, "Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım" ayetini okuyup, "Demek ki yaratılış gayemiz Allah'a ibadet etmek, O'na kulluk etmekmiş. Eğer bir insanın hayatında ibadet yoksa o insanın hayatının Allah indinde bir değeri yok, bunu açıkça söyleyelim. İbadetlerimiz bizi bencillik, kibir, haset, ihtiras, israf ve cimrilik gibi beşeri zaaflardan arındırır. İbadetlerimizdeki ihmallerimiz sadece kulluk ihmali değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, şefkat ve merhamet gibi güzel davranışların da ihmali demektir. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Öyle bir namaz kılmalıyız ki o namaz bizi kötülüklerden alıkoysun. Çocuklarımızı ve gençlerimizi de o istikamette yetiştirmeliyiz" dedi.