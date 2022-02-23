Son dakika haberleri! Erbaş: Her platformda Kudüs davamızı gündeme getirmeye devam ediyoruz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Orta Asya'dan Afrika'ya, bir araya geldiğimiz her platformda biz Kudüs davamızı gündeme getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Bizler, millet olarak tarih boyunca Kudüs ve Mescidi Aksa ile olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık, koparamayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan 'Peygamberler Şehri Kudüs' belgeselinin tanıtım programına katıldı. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfü Doğan da katıldı.