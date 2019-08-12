Erbaş: "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" - MEKKE

12.08.2019 14:34

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda Türk kafilelerinden 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" dedi.

Başkan Erbaş, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA