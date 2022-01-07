Erbaş: Gençlerimize sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevlerinden biri

KARS (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kars'ta gençlik merkezi açtı. Gençlere sahip çıkmanın en ulvi ve önemli görevlerden birisi olduğunu belirten Erbaş, "Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi Rabbini tanıyan, peygamberlerini tanıyan, kitabını bilen, kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven değerlerine sahip çıkan bir özellikle yetiştirmek zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, il buluşmaları toplantılarına katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Kars'a geldi. Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret eden Erbaş, "Zaman zaman illerimizde buluşmalar yapıyoruz. Bugün 35'inci il buluşmalarımızı Kars'ta yapacağız. Özellikle Sarıkamış şehitlerimizin anılması yıl dönümüne denk getirdik. Hem vatandaşlarımızla, hem din görevlilerimizle, gençlerimizle, üniversitemizle, STK temsilcilerimizle buluşacağız hem de Sarıkamış şehitlerimizi yad edeceğiz. Onlar için okunmuş olan hatimlerin dualarını yapalım istedik. Bu açıdan bizim için Kars ilimizdeki buluşma gerçekten çok önemli ve anlamlıdır. İnşallah bu buluşmamız verimli ve bereketli bir şekilde tamamlanır. Milletimizin birliği, beraberliği, dayanışması ve yardımlaşması noktasında katkı sağlar. Gençlerimizle, STK'larımızla buluşmamız ve özellikle tüm din görevlilerimizle buluşmamız bu çalışmalarımızın ivme kazanmasına vesile olur inşallah" dedi.