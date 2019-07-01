Erbaş: "(FETÖ) Kurban ibadetini tam bir menfaat çarkına dönüştürmüştür"
- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görüntüsü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim...
- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görüntüsü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA
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