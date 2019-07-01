Erbaş: "(FETÖ) Kurban ibadetini tam bir menfaat çarkına dönüştürmüştür"

Erbaş: "(FETÖ) Kurban ibadetini tam bir menfaat çarkına dönüştürmüştür"

- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görüntüsü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim...

- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görüntüsü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (3)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et