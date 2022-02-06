Erbaş, Fejzic'e göreve başlama belgesi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Fejzic'in resmi görev teslim programı için başkent Podgoritsa'ya gitti.

Osman Ağa Camisi'nde düzenlenen programa katılan Erbaş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'e, "resmi göreve başlama belgesini" teslim etti.

Erbaş, İslam toplumlarının güçlerini birleştirerek ve bağlarını güçlendirerek dünyadaki mevcut sorunlara çözüm üretebileceklerini dile getirdi.

Maide Suresi'nin, "İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın" ayetini hatırlatan Erbaş, "Şu anda üzerimize düşen büyük bir sorumluluk var. Kardeşlik ilişkilerimizi zedeleyecek her türlü faaliyetten kaçınmamız gerekiyor. Kardeşlik ilişkilerimizin farkında olmamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

Osman Ağa Camisi'ndeki programdan önce Mehmet Fatih Medresesi'ni ziyaret eden ve medrese öğrencileriyle sohbet eden Erbaş, "Buraya üçüncü kez geldiğim için çok mutluyum. Sizlere bilgi ve eğitimden bahsetmeye geldim." diye konuştu.

Alak suresi 1. ayetinin, "Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku" olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bizim medeniyetimiz, bilgi medeniyetidir. Müslümanlar arasında bilim her zaman çok önemli olmuştur." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet'in her zaman öğrencilere ve medreselere destek vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "Size mesajım, zamanı kullanın, bilgi bekletilmemeli. Ilımlı olan bir yol izlerseniz, kendinize ve Müslümanlara daha çok faydanız dokunur." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Slovenya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya Diyanet İşleri Başkanlarının da katıldığı programda Fejzic, "Göreve tekrar seçilmiş olmaktan mutluyum. Bu benim için bir emanet. Allah'ın izniyle, bana verilen bu emanete, şimdiye kadar da yapmış olduğum gibi iyi bakacağım." ifadelerini kullandı.