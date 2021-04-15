Diyanet İşleri Başkanlığı "Diyanet Aile Çalışmaları" kitapçığı hazırladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın aileye yönelik faaliyetlerinin anlatıldığı "Diyanet Aile Çalışmaları" kitapçığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın aileye yönelik faaliyetlerinin anlatıldığı "Diyanet Aile Çalışmaları" kitapçığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, ailenin sağlam ve sağlıklı olmasının milletin gücüne güç katacağını ve buna yönelik çalışmalar yapmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Başkanlığın aileye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı "Diyanet Aile Çalışmaları" kitapçığını milletin istifadesine sunduklarını bildiren Erbaş, kitapçığın linkini de paylaştı.

Kitapçıkta, Aile ve Dini Rehberlik büro ve merkezlerinde sahih dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamak üzere hizmet verildiği kaydedildi.

Toplumun ilgi ve korunmaya muhtaç kesimlerine manevi destek hizmetinin de sunulduğu ifade edilen kitapçıkta, il ve ilçe müftülükleri bünyesindeki manevi danışmanlık ve rehberlik birimleri olan büro ve merkezlerde vatandaşlardan gelen fetva ağırlıklı soruların cevaplandığı, aile konusunda toplumsal farkındalık sağlamak üzere kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerin yürütüldüğü ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik de projelerin üretildiği aktarıldı.

Bölgesel sorunların çözümüne yönelik uygulanan bazı projelere de yer verilen kitapçıkta, kadın ve çocuklar başta olmak üzere ailenin bütün fertlerine yönelik şiddet, ihmal ve istismar, sosyal medya bağımlılığı, çocuk yaşta evlilikler, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Sosyal hizmet kurumlarında yürütülen çalışmalar, aileye yönelik düzenlenen eğitimler ve "Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele" projesi kapsamında yapılan faaliyetlere de yer verilen kitapçıkta, aile konulu yayınlanan eserler, yapılan televizyon ve radyo programları da tanıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin