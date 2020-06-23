Erbaş: Camilerimizi cemaatle namaza açıyoruz DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklamasını yaptı.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Balkanı Erbaş, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Erbaş, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA