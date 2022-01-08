Erbaş: "Camilerimiz sadece ibadet edilen bir yer değil, her camimiz bir mekteptir" - Haberler
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Erbaş: "Camilerimiz sadece ibadet edilen bir yer değil, her camimiz bir mekteptir"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Sarıkamış Müftülük binası açılış töreni Törene katılanlar Sarıkamış Müftülük binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Plaket takdimi Kurdele kesilmesi KARS - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış'ta müftülük binası açılışına katıldı.

Sarıkamış Müftülük binası açılış töreni

Törene katılanlar

Sarıkamış Müftülük binası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Plaket takdimi

Kurdele kesilmesi KARS - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış'ta müftülük binası açılışına katıldı.

Erbaş: Camilerimiz sadece ibadet edilen bir yer değil, her camimiz bir mekteptir

Erbaş: Camilerimiz sadece ibadet edilen bir yer değil, her camimiz bir mekteptir

Erbaş: Camilerimiz sadece ibadet edilen bir yer değil, her camimiz bir mekteptir

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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