Erbaş: "Camilerimiz sadece ibadet edilen bir yer değil, her camimiz bir mekteptir"
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Sarıkamış Müftülük binası açılış töreni Törene katılanlar Sarıkamış Müftülük binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Plaket takdimi Kurdele kesilmesi KARS - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış'ta müftülük binası açılışına katıldı.
Sarıkamış Müftülük binası açılış töreni
Törene katılanlar
Sarıkamış Müftülük binası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Plaket takdimi
Kurdele kesilmesi KARS - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış'ta müftülük binası açılışına katıldı.