Erbaş: "Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam"
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Erbaş: "Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam"

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

12.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:38
Erbaş:

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans

Diyanet İşleri Başkanı 'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erbaş: "Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam"
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