Erbaş: "Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam"
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.
12.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:38
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferans
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ADIYAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Erbaş: "Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam"