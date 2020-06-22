Erbaş: "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erbaş: "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825...

Erbaş: "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

22.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:11

Erbaş: "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

"Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış oluyor"

"Korona virüs tedbirleri kapsamında kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek ülke sayısı ile ülkelere gönderilecek gönüllü sayısında azalma var"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ile ortak olarak "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2020 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erbaş, küresel boyutta bir salgın sebebiyle tün insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Aynı zamanda bu salgın hastalık insanlığa çok şey öğretti. Rabbimiz buyuruyor ya, 'Siz bilemezsiniz, Allah bilir' bizim bilemediğimiz pek çok dersin, ibretin arka planda yattığını fark etmeliyiz, tezekkür etmeliyiz. İnşallah bu sürecin bütün insanlık için ders almaya, ibret almaya vesile olmasını nasip eder. Bu süreçte, yaşadığımız dünyanın bizim için emanet olduğu gerçeğini yakından idrak etmeyi de Rabbimiz bütün insanlığa nasip eder. En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız" diye konuştu.

Özellikle yaşanılan salgın nedeniyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin çok daha zor şartlara mahkum olduğunu, yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlatan Erbaş, "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir. Vekaletle Kurban Organizasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Ayrıca Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya; adını bile duymadığımız ülkelerde, hiç görmediğimiz ve tanımadığımız insanlara uzanan bu iyilik organizasyonu, yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtılması bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim kesilen kurbanlarla yeşeren toprakların, nice hidayet öykülerine şahit olduğunu hepimiz biliyoruz. Kurban organizasyondan dönen gönüllülerimizi ve görevlilerimizi şurada dinlediğimizde her zaman gözlerimiz yaşarıyor ve o hikayeler bizim bu konuya daha çok önem vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Başta ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz olmak üzere dünyada Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmaktadır Başkanlığımız ve vakfımız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfımız ile beraber yaptığı en önemli hizmetlerden biri de 1993 yılından beri gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonudur. Türkiye Diyanet Vakfı, 45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da bir örneklik teşkil etmektedir. Bu manada Vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, 'dinimizin esaslara uygun olarak, güven ve emanete riayet' şiarıyla yerine getirmektedir" aktarımında bulundu.

Kurbanların, vekalet sahiplerinin isimlerinin tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan hocalar, vakfın görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacir, mülteci kardeşlerimize Kur'an kurslarımıza ve öğrenci yurtlarımıza yani yurt içinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaşmak; yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlum kardeşlerimize ve muhtaç insanlara ulaştırmaktadır. İşte burada yedi kıtayı temsilen kardeşlerimizin önlerinde bulunan o kıtalardan ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu gibi yeryüzüne iyilik elimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimizdir. Müslümanın görevi, yeryüzünün neresinde bir muhtaç, mazlum varsa oraya ulaşmaya çalışmaktır. Sadece kendi mahallesine, kendi iline, ilçesine değil. Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlık için gönderdiği infak ayetlerine baktığınızda bunu görürüsünüz. Kur'an'ın evrenselliği, İslam'ın evrenselliği bunu gerektirmektedir. Bu sene de Kurban Bayramı'nda ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara bayram sevincini ve milletimizin iyilik elini taşıyacağız. Daha çok mazlum ve muhtaç insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edeceğiz."

"Korona virüs tedbirleri kapsamında kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek ülke sayısı ile ülkelere gönderilecek gönüllü sayısında azalma var"

Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek ülke sayısı ve ülkelere gönderilecek gönüllü sayısında azalma olduğunu bildiren Erbaş, yurt dışında 100'e yakın ülkede müşavir, ateşe, din görevlileri ve koordinatörler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel paydaşların destekleriyle güvenli bir şekilde vatandaşların kurbanını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

"Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmaktadır"

2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktaran Erbaş, "Geçen yıl vekaleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve diğer bölgelerde de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmaktadır. Bu durum her geçen gün milletimizin, TDV'ye olan güveninin de ne kadar arttığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın insanımıza, halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz"

Erbaş, hisselerin yurt içi ile yurt dışında belirlenen ülke ve bölgelerde mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Milletin destek ve teveccühleriyle, bir önceki yıl alınan bağış rakamlarının üzerine çıkma umutlarının olduğunu ifade eden Erbaş, "Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı insanlarımıza halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere, bağış aşamasından kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar ki süreçte; ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla birlikte bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi"

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirlediklerini açıklayan Erbaş, ""Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız, '0 312 416 90 00' numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da din hizmetleri müşavirlikleri ve ataşelikler ile o ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler. Bu vesileyle, kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin, aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını, yeryüzünde iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

Erbaş: 'Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Haber
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Seda Sayan Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Yılmaz Vural Bülent Uygun
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Erbaş: "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:14:04. #1.15#
title