Erbaş: "Bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür"
Cami içerisinden genel görüntü Ezan okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Dua okunması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat etti.
23.08.2019 14:32
Cami içerisinden genel görüntü
Ezan okunması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Dua okunması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırıp hutbe irat etti.
Kaynak: AA