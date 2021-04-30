Erbaş: Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz
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Erbaş: Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz

Erbaş: Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan sahur programına video konferansla bağlandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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