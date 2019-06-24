Erbaş: "Başkanlığımızın son yıllardaki hizmet yelpazesine göçmenler de eklenmiştir"

Erbaş: "Başkanlığımızın son yıllardaki hizmet yelpazesine göçmenler de eklenmiştir"

- Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu.

- Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu. (2)

Kaynak: AA
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