Erbaş: "Başkanlığımızın son yıllardaki hizmet yelpazesine göçmenler de eklenmiştir"
- Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu.
- Göç ve Manevi Destek Merkezi açılışı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu. (2)
Kaynak: AA
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