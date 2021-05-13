Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı
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Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı

Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlere dua edip bayramlarını kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlere dua edip bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Ramazan bayramı öncesi geldiği Yüksekova ilçesinde Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan 3480 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada Mehmetçikler ile bir araya gelen Bakan Soylu, ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Soylu'lu, daha sonraki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı arayip bayramını tebrik etti. Başkan Prof. Dr. Erbaş, "Bundan sonraki bayramları daha güzel bir şekilde idrak etmeyi, millet olarak memleket olarak birlik beraberlik içerisinde her türlü afetten, felaketten muahfaza olacak bir şekilde idrak etmeyi hepmize milletimize nasip eykesin inşallah. Her zaman dualarımız sizinle. Allah sizleri muhafaza eylesin. Her türlü şerden, kötülükten, düşmanların şerrinden, hainlerin ihanetinden muhafaza eylesin inşallah. Bende Mehmetçiğin, tüm güvenlik mensuplarının aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizleri korusun, nice bayramlar diliyorum" dedi.

Bakan Soylu, askerin ailelerini görüntü arayıp hem bayramlarını kutladı, hemde askerleri aileleri ile görüştürdü.

Başkan Soylu daha sonra Düztepe Üs Bölgesi alanına çıkarak telsizle Göllerbaşı Üs Bölgesi ile Binbirkapı Üs Bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin bayramlarını tebrik etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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