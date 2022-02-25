ERBALDER'de Bulgarca dil kursu açıldı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Başkanı Neziha Bilen, dernek çatısı altında Bulgarca dil kursu açtıklarını belirtti.

Bulgarca bilenin, diğer Balkan dillerinden; Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ve Makedonca'yı kolaylıkla anlayabileceğini kaydeden Bilen, "ERBALDER bir ilke daha imza atmış oldu. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzere, Eskişehir'de ilk defa bir dernek çatısı altında Bulgarca dil kursu açılmıştır. Bulgarca bilmek, diğer Balkan dillerinden, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ve Makedonca'yı kolaylıkla anlayabilmek, bu beş Balkan ülkesinde tercümansız dolaşmak demektir. Değerli Hocamız Osman Yılmaz'a ve tüm katılımcılara teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi. - ESKİŞEHİR