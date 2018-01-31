Erbakan Vakfı İstişare Kurulu Üyesi Altınöz son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Erbakan Vakfı İstişare Kurulu Üyesi Orhan Altınöz, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'daki kayınpederi ve kayınvalidesini ziyaret ederken rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren Orhan Altınöz, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Necmettin Erbakan'ın dünürü merhum Necati Altınöz'ün büyük oğlu ve Erbakan Vakfı İstişare Kurulu Üyesi Orhan Altınöz, bugün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Altınöz, ikindi namazını müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammet Ali Fatih Erbakan, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Erbakan, "Kendisi Bursalıların çok iyi bileceği müstesna bir şahsiyetti, mümtaz bir insandı. Aziz bir dosttu. Çok özel biriydi. Cenab-ı Allah kendisine en güzel bir şekilde muamele etsin. Muhatap olduğu insanların öz kardeşi gibi gördüğü, sevdiği biriydi" ifadelerini kullandı.

Orhan Altınöz, Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.