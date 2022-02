Erbakan: Türkiye'nin Montrö'ye istisnasız uyması son derece önemlidir

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgili " Türkiye'nin, bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımları hem NATO nezdinde hem de Rusya nezdinde atması lazım. Montrö Sözleşmesi'ne de istisnasız bir şekilde uyması ve buna hiçbir istisna olmadan uyacağını da açıkça deklare etmesi son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da partisinin İl Başkanlığı'nın 2'nci olağan kongresine katıldı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede partililerine seslenen Erbakan, partisinin çalışmalarını anlattı. Erbakan, kongre çıkışında da gazetecilerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Türkiye'nin de gerekli adımları atması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Bu noktada tabii ki Türkiye'nin bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımları hem NATO nezdinde hem de Rusya nezdinde atması lazım. Montrö Sözleşmesi'ne de istisnasız bir şekilde uyması ve buna hiçbir istisna olmadan uyacağını da açıkça deklare etmesi son derece önemlidir. Keşke bu noktada biz şu an da döviz sıkıntısı içinde olan bir ülke olmasaydık, çok ciddi, çok ağır bir dış borç ihtiyacı içinde olan bir ülke olmasaydık, sanayi alanında, savunma sanayi alanında, ileri teknoloji alanında tamamen kendine yeten dışa bağımlı olmayan bir ülke olsaydık. O zaman tabii ki sözümüz çok daha etkili olurdu. Hele bir de D60 projesi gerçekleşip de 57 Müslüman ülkenin öncüsü olan, 2 milyarlık İslam alemini arkasına almış bir Türkiye olsaydık, bu arabuluculuk konusunda, diplomatik girişimler noktasında çok daha etkili olabilirdik. Bir an evvel savaşın bitmesi, ateşkes ilan edilmesini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne halel gelmemesi temennimizdir" diye konuştu.