Son dakika haberi... Erbakan: "Sıkıntılarımızdan çıkış yolu, İsrail ve Biden ile yakınlaşmaktan geçmemektedir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sıkıntılarımızdan çıkış yolu, Ortadoğu'da yaşanan kaosun, işgallerin ve sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail ve Biden'la yakınlaşmaktan geçmemektedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın son dönemdeki dış politikasını eleştirdi. Bölgede yaşanan her kaosun arkasından çıkan İsrail ile atılan yakınlaşma adımlarını parti olarak benimsemediklerini vurgulayan Erbakan, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle birkaç ay önce bizzat Cumhurbaşkanı'nın 'gönül ister ki İsrail ile ilişkilerimiz eski seviyesine gelsin' açıklaması, sonrasında Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı'na kutsama duası okumaları, yine Cumhurbaşkanı'nın, daha önce İsrail'le anlaşma yapmasından dolayı düşman bellediği BAE ile ilişki kurma yoluna gitmesi, ardından Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurması, İsrail ile son dönemde yaşanmakta olan yakınlaşmanın ulaştığı noktayı göstermektedir. Tam da bu noktada Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konularında uzman olanların ifade ettiği gibi, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemimizin de Tuzla'ya çekilmesiyle, bölgede hiçbir sismik ve sondaj gemimizin kalmamış olması son derece vahim bir gelişmedir."

"İSRAİL'LE YAKINLAŞMA ADIMINI BENİMSEMEDİĞİMİZİ AÇIKÇA İFADE EDİYORUZ"

"Tüm bu gelişmeler, iktidarın 20 yıldır uygulanan borç-faiz ekonomisinin sonucunda karşılaşılan ekonomik darboğazdan çıkış için, 'çocuk öldürmesini çok iyi bilen' İsrail'le yeniden dost olma ve böylece Biden yönetimi ile buzları eritme politikası uyguladığını göstermektedir" diyen Erbakan şöyle devam etti:

"Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, her alanda ülkemizin ve bölge ülkelerinin çıkarlarına halel getirebilecek İsrail'le yakınlaşma adımını benimsemediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Sıkıntılarımızdan çıkış yolu, Ortadoğu'da yaşanan kaosun, işgallerin ve sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail ve Biden'la yakınlaşmaktan değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı terk edip, denk bütçeyi gerçekleştirmekten, milli kaynak paketleri ile harekete geçirilecek üretim-istihdam-ihracat odaklı ekonomi modelini uygulamaktan ve dış politikada da D-8 Organizasyonu'nun güçlendirilip, bir an evvel D-60 hedefinin gerçekleştirilmesinden geçmektedir. Bunlar olmadan güçlü Türkiye olamayız ve güçlü olmadan da kimle yakınlaşırsak yakınlaşalım çıkarlarımızı tam manasıyla koruyamayız."

"KUVVETİ DEĞİL HAKKI ÜSTÜN TUTAN BİR ANLAYIŞLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Erbakan, bu vesileyle Yeniden Refah Partisi olarak, Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere her alanda Türkiye ve bölge ülkelerinin haklarının sonuna kadar muhafaza edilmesi konusunda duyarlılıklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel