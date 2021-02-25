Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç kaç yaşında, nereli? Erbakan işi nedir?

Otomobil tasarımları dikkat çeken ve hayat hikayesi ile başarısı gözler önüme seren Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç kaç yaşında, nereli? Erbakan işi nedir?

ERBAKAN MALKOÇ KİMDİR?

Otomobil tasarımcısı Erbakan Malkoç, 11 çocuklu ailenin çocuğu. İlkokul yıllarında anne ve babasını kaynedip İstanbul'a gelmesi ile hayatı değişiyor.Malkoç bir röportajında,

"O zamanlar köyde araba yoktu. Babam çarşıya götürünce otomobilleri görürdüm. Uzay mekiği ya da cin görmüş gibi büyülenirdim. 'Bunlar nasıl birbirlerine çarpmadan gidiyorlar?' diye şaşırırdım. Köy çocuğuyum, nereden bileyim. Çocukken bırakın bir arabanın hayalini, lastik ayakkabının hayalini kuramıyordum" diye anlatıyor o günleri. Çocukken hiç oyuncağı da olmamış Malkoç'un ama şimdi o, kurduğu Dizayn Vip markasıyla dünyanın en iyi otomobil tasarımcılarından biri. Dünyanın önemli iş adamlarına, sporcularına, birçok ünlü sanatçıya otomobil, helikopter, yat tasarlamış. Geçen yıl Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımcısı ödülünü alan Malkoç, '2014 Avrupa Rekabet Kalite Ödülü'nün de sahibi. Türkiye'yi dünyaya tanıtan Erbakan Malkoç'un sıra dışı hikâyesini kendi ağzından anlattı.