Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi

Otomobil dönüşüm sektörü firmalarından DizaynVip'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞARININ SIRRINI ÜÇ MADDEDE ÖZETLEDİ

Girişimciler için başarının sırlarını anlatan Malkoç, "Başarının birinci sırrı sürdürülebilirlik. İkinci sırrı arzı talebe çevirebilmek. Üçüncüsü ise yaptığınız işi iyi değil daha iyi yapabilmek. Eğer bunları başarabiliyorsanız işte o zaman mesafeler önünüzde kısalıyor. Yarım asla tam olamaz. Biz başladığımız günden bu yana hep tamlayarak devam ettik. Biz DizaynVip olarak üç şeyi farklı yapıyoruz. Birincisi zamandan ve mekandan bağımsız tasarımlar, ikincisi dünyadaki en iyi teknolojinin üstündeki bir teknoloji ile ürünümüzü birleştiriyoruz. Üçüncüsü ise imalat kalitesi dünya otomobillerinin çok üstünde olacak bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR YETERİNCE MÜCADELECİ RUHA SAHİP DEĞİL"

Yeniden dizayn ettiği Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç eden Malkoç, ekonomiye ilişkin ise şunları söyledi: "Enflasyon karşısında, özellikle çalışan kesimin, ithalat yapan kesimin bir sıkıntı yaşadığı kesin. İhracat yapan kesimin ise bence durumu gayet iyi. Genel olarak dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Bizde sıkıntının özü, insanların yeterince mücadele ruhuna sahip olmaması. Hep diyorlar ya 'İş yok, işsizlik var' diye. Ben sorarım arkadaşlara; 'Sizde mi iş yok piyasada mı iş yok?"

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