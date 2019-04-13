Milli Görüş'ün siyasi alanda hakkıyla temsil etmenin vakti geldiğine vurgu yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Artık milli görüşü ve Erbakan Hocamızı, siyasete alet etmeye kalkanların elinden kurtarmanın vakti gelmiştir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kültür Park Mamüratül Aziz Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Erbakan, özellikle 94 ruhuna dönülmesi gerektiğini vurguladı. Bütün insanlığın kurtuluş reçetesi olan Milli Görüş'ün siyasi alanla hakkıyla temsil etmenin vakti geldiğini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Artık Milli Görüş'ü ve Erbakan Hocamızı siyasete alet etmeye kalkanların elinden kurtarmanın vakti gelmiştir. Artık bu milleti doğruya yakın yanlışlardan kurtarmanın vakti gelmiştir. Hayrın kendisinin, işin aslının meydana çıkma vakti gelmiştir. 50 senelik tertemiz, lekesiz başarılarla dolu geçmişin yeniden canlanma vakti gelmiştir. Bütün bu sebeplerden dolayı Yeniden Refah Parti'miz kuruldu. Hayrın kendisi meydan çıktı, kutlu kervan yola revan oldu. 23-24 Kasım'da Yeniden Refah Partisi'ni kurarken, bütün dünyaya ilan ettiğimiz gibi biz sırtımızı Hacı Bayram Veli, Eyyub El Ensari, Abulhamit Han ve Erbakan Hocamıza yaslayarak çıktık. Bu istikametten ayrılmadığımız müddetçe bütün dünya bir araya da gelse sırtımız yere gelmeyecektir. 7 milyar insanı, Müslüman olsun veya olmasın kurtarmak için geliyoruz." dedi.

"Sorunlar çözülsün anlayışı ile siyaset yapıyoruz"

Yeniden Refah Partisi'ni kurdukları günden itibaren yapılan hizmetlere teşekkür etmek için geldiklerini ve bunu her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Erbakan "Biz hizmeti kim yapmış olursa olsun o insanı tebrik etmek için geliyoruz. Ancak bununla birlikte elbette eksikleri tamamlamak için geliyoruz. Yapılan yanlışları düzeltmek için geliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, önce cayır cayır yanan evimizdeki yangını söndürmekle uğraşacağız. Bütün gücümüzü bu yangına su taşımaya vereceğiz. Biz bu nedenle ve her fırsatta diyoruz ki,bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışı ile siyaset yapmıyoruz. Biz, bu sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu millet alın teri dökmeyi sever"

Türkiye'de bugün 94 yılındaki ruha ihtiyaç olduğunu aktaran Erbakan, "Bu millet onurlu ve tarihin en şerefli milletidir. Bu millet sadaka almayı değil alın teri dökmeyi sever. Bizim iktidarımızda istihdam ve üretim seferberliği ile bir tane işsiz kalmayacak. Şu basmakta olduğumuz topraklara bastonunuzu dikseniz, beş çeşit ürün verir. Bizim iktidarımızda ekilmeyecek alan kalmayacak. D8 organizasyonunu canlandıracağız, güçlendireceğiz ve kuruluş amaçların uygun bir şekilde çalıştıracağız. Kuvveti üstün tutan ABD ve Avrupa'nın peşinden koşmak yerine D8 organizasyonunu güçlendireceğiz ve heyecanlandıracağız. Türkiye'de bugün 94 yılına ihtiyaç olduğu dile getiriliyor. Bizatihi en yetkili ağızlardan bizi kurtaracak olan 94 ruhudur deniliyor. Çünkü 94 ruhu Milli Görüş ruhudur. Milli Görüş'e dönmeden Türkiye'de, dünyada ve ahirette de kurtulman mümkün olmuyor. Eğer 94 ruhunu istiyorsak, hepimizin Yeniden Refah Partili olması lazım. 94 ruhu Milli Görüş ruhudur ve Milli Görüş temsilcisi de Yeniden Refah Partisi'dir. Milletimizin özlediği 54'üncü hükümetin o efsane hizmetlerini aynen ve daha da fazlasıyla yapacak ve gerçekleştirecek olan irade Yeniden Refah Partisi'ndedir. Önce yaşanabilir bir Türkiye'yi ardından yeniden bir Türkiye'yi ardından da adil bir dünyayı yeniden kuracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan kongrede partinin İl Başkanlığına Fikret Uymaz seçildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA