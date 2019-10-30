Erbakan'dan, ABD'nin skandal 'Ermeni Soykırımı' kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir

30.10.2019 17:25

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Temsilciler Meclisi'nin, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıyan karar tasarısını 11 "hayır" " oyuna karşılık 405 "evet` oyuyla kabul etmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Erbakan; "Bu karar hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye aleyhtarlığının giderek saydamlaştığı bir dönemde tarih bilincinden yoksun, tarihsel gerçeklerden uzak, salt sığ anlayışlara meşruiyetkazandırmaya yönelik olarak iç içe geçmiş çelişkiler yumağı ile örgülü alelacele alınmış, içi boş olan bu karar düz mantıkla bile izahtan varestedir." dedi.

"ABD'NİN BU TÜR KARARLARI BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYAMAZ"

ABD'nin küresel gücüne boyun eğmek istemeyen milletleri bu tür kararlarla dizginlemeye çalıştığını vurgulayan Erbakan sözlerine şöyle devam etti;"Kin ve nefreti önceleyen, boyun eğdirici zecri kararlarla dizginlemek amaçlı bu tür kara mizahi kararlar bizleri asla inandığımız gerçeklerden ve hedeflerden alıkoyamaz."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

'Kızılderilileri soykırımdan geçiren bir anlayışın tarihi gerçekleri saptırarak böyle bir karar alması asla kabul edilemez' ifadelerini kullanan Erbakan; "Tüm etnisitelere kucak açan, inanç ve düşünce özgürlüğüne her zaman cevaz vermiş olan Milletimizi, yapay soykırım iddialarıyla kurgusal döngü oluşturup farklı yansıtmaya çalışarak hiçbir şekilde gerçekleri örtbas edemez.

Kızılderilileri soykırımdan geçiren bir anlayışın tarihi gerçekleri saptırarak soykırım ithamlarıyla böyle bir karar alması asla kabul edilemez ve Yeniden Refah Partisi olarak bizim açımızdan da yok hükmündedir." açıklamasında bulundu.

"ABD ÜSLERİNİN KAPATILMASI ZARURET ARZ EDECEK"

Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı Barış Pınarı Operasyonu'ndan dolayı Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesine de değinen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan;"16'ya karşı 403 oyla onaylanan bu tasarı asla kabul edilemez hasmane bir durumdur. Eğer ki, bu tasarı Senato'dan da aynı şekilde geçecek olursa bizim de Amerika'ya misliyle yaptırım uygulamamız ve Amerikan üslerinin kapatılması zaruret arz edecektir." sözleriyle tepki göstererek açıklamasını noktaladı.