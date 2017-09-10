Erbaaspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 4-0





STAT: İlçe



HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Mehmet Uğur Alptekin (xx), İsa Doğanlar (xx)



ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Onur (xxx), Rıdvan (xxx), Yasin (xxx) (Dk.63 Gökhan x), Berk (xxx), Serkan (xxx) (Dk.84 Sertaç ), Soner (xxx), Çetin (xxx), Tolga (xxx) (Dk.74 Eşref x), Murat (xxx), Kudret (xxx)



YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (x)- Oktay (x), Salih (x), Ömer (x), Burhanettin (x), Utku (x) (Dk.65 Recep x), Ömer Çiçek (x), Celalettin (x), Bülent (x) (Dk.45 Cengiz x), Emrah (x), İsmail (x) (Dk.76 Fatih x)



GOLLER: Dk.33 Serkan, Dk.77, 90+1 (penaltı) Murat, Dk.90+3 Kudret (Erbaaspor)



SARI KARTLAR: Salih (Yeni Altındağ Belediyespor)



Türkiye 3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Erbaaspor, ligin 2'nci hafta karşılaşmasında kendi sahasında konuk ettiği Yeni Altındağ Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.



33'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında Yasin'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Serkan topu ağlara gönderdi: 1-0



77'nci dakikada Yasin'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Murat, kaleciyi geçerek topu filelerle buluşturdu: 2-0



90+1'de gelişen Erbaaspor atağında Yeni Altındağ Belediyespor'dan Celalettin'in ceza alanı içinde Murat'a yaptığı sert müdahale sonrası hakem Erhan Kutlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat, topu ağlara gönderdi: 3-0



90+3'de sağ kanattan gelişen Erbaaspor atağında ceza alanı içinde Murat'ın pasıyla buluşan Kudret bir kez daha topu filelerle buluşturdu: 4-0



Karşılaşma Erbaaspor'un 4-0 galibiyeti ile sonuçlandı.



- Erbaatokat