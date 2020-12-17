Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum

17.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:17

- Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum Tokat'ın Erbaa ilçesinde 8 bin kişilik yeni stadyum inşaatının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor.

- Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 8 bin kişilik yeni stadyum inşaatının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor.

Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesinde 2017 yılında başlayan stadyum çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Büyük oranda tamamlanan 8 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun modern yapısı ve sosyal donatıları ile yeni bir yaşam alanı olması bekleniyor. Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, stadyum inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanmasının planlandığın söyledi. 2017 yılında 17 milyon 530 bin liraya ihale edilen stadyumun maliyetinin 24 milyonu bulduğunu ifade eden Ünal, "Stadyumda 400 araçlık otopark var tribünlerin altında 8 adet antrenman salonu olacak. Stadyumda fuaye alanlarımız olacak. Tokat'ın en modern statlarından bir tanesi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki sezon açılışı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tokat'ta yapılan yatırımlarla birlikte stadyumu Temmuz ayında ve bekleniyor" dedi.

Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum
Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum
Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum
Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Erol Bulut Pierre Webo Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erbaa'ya 8 bin kişilik stadyum | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:36:43. #1.14#
title