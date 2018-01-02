Erbaa, Lösemi Hastası Affan İçin Seferber Oldu.

Erbaa, lösemi hastası Affan için seferber oldu.



TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde Samsun'da lösemi hastalığı sebebiyle tedavi gören Affan Yüksel Ünlü için uygun ilik bulunması amacıyla ailesinin sosyal medya üzerinden kampanyaya Erbaalılar yoğun ilgi gösterdi.

Hamide ve Murat Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü 1 ay önce önce hastalandı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Murat Ünlü oğlunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edilen Affan'a lösemi teşhisi konuldu. Baba Murat Ünlü sosyal medya üzerinden ilik nakli bekleyen oğlu için Erbaa Cumhuriyet Meydanında kurulacak Kızılay standında kan örneği alınacağını belirterek kampanya başlattı.

Çok sayıda Erbaalı Cumhuriyet Meydanına kurulan Kızılay Kan bağış otobüsüne gelerek bağışta bulundu.

Erbaa halkına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ettiğini belirten Baba Murat Ünlü "Rahatsızlığı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine götürdük. Acilden giriş yaptırdık. Oradan Samsun Ondokuzmayıs Hastanesine sevk ettiler. Lösemi teşhisi koydular. Kemoterapiye başladı. Ondan sonra doktor kemoterapi ile olmayacağını ilik nakli olmadan hastalığının sona ermeyeceğini söyledi. Biz de onun için bir kampanya başlattık. Teşekkür ediyorum Erbaa halkına." dedi.