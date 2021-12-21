Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak başkanlığında, Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Kaymakamımız başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Necmi Çınar, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarlarımız katıldı. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan toplantıda, Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak ; 2021 yılında KÖYDES yatırım programı kapsamında köylerimize yapılan yol yapım çalışmaları, içme suyu alt yapı çalışmaları ve kanalizasyon işleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca muhtarlarımızın talepleri üzerine başta yine okullarımız olmak üzere, Köy konakları, Camii, içme suyu, kanalizasyon, yol açılması, vs. aciliyet arz eden çeşitli inşaatlar için malzeme yardımı ve nakdi yardım yapıldığını dile getiren Kaymakamımız, "Köylerimizi sık sık ziyaret etmekteyiz. Böylelikle, başta muhtarlarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinliyor, eksiklikleri yerinde tespit etme fırsatını buluyoruz. Amacımız, köylere ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. " Dedi. Toplantı 2022 yılı yatırım ve çalışma programının okunup oylanması ve 2022 yılı gelir-gider bütçesinin görüşülüp oylanması ile devam etti. Köy muhtarlarımızın taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

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