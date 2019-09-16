Erbaa ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

16.09.2019 15:30

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Hacı Fatma Uslu İlkokulunda düzenlenen programa, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar, şiirler halk oyunları gösterileri sunuldu.

Program, protokolün temsili olarak ilk ders zilini çalması ile sona erdi.

Kaynak: AA