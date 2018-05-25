Erbaa'da TOKİ Konutlarının Sahipleri Belli Oluyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçtiğimiz yıl inşasına başlanan 224 TOKİ konutunın sahipleri 7 Haziran'da düzenlenecek kura ile belirlenecek.

Kura töreni 7 Haziran Perşembe günü saat 14.00'de Kongre ve Kültür Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. 108'i 2+1 116'sı ise 3+1 olarak inşa edilen konutların 7 Haziran'da çekilecek kura ile sahiplerini bulacağını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"2014'te TOKİ'yi Erbaa'mıza kazandıracağımızı söylemiştik. Göreve gelir gelmez Erbaa'da geçmiş dönemlerde bulunamadığı iddia edilen TOKİ arsasını bulduk. Vatandaşlarımızdan talep toplayıp gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. Arkasından TOKİ için resmi talep toplama sürecine girdik. 2017 yılında tahsisler ve ihaleler yapıldı. İnşaatın büyük bölümü tamamlandı. Şimdi kuralar çekilerek evlerin sahipleri belirlenecek. Erbaa'mıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. - TOKAT