Erbaa'da ormanlık alanda yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki ormanlık alanda, piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bölgede piknik yapanların yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR