Erbaa'da ormanlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erbaa'da ormanlık alanda yangın

12.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:17
Erbaa'da ormanlık alanda yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki ormanlık alanda, piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki ormanlık alanda, piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bölgede piknik yapanların yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.


Erbaa'da ormanlık alanda yangın
Erbaa'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Pervin Buldan Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Merve Dizdar Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Metin Oktay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erbaa'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 00:17:36. #1.15#
title