Erbaa'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
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Erbaa'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Erbaa'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Erbaa ilçesinde alzaymır hastası 67 yaşındaki kadın aranıyor.

Erbaa ilçesinde alzaymır hastası 67 yaşındaki kadın aranıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İverönü köyünde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası 67 yaşındaki Emine Uyar'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları güvelik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ekipleri köyde kayıp kadını arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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