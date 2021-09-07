Erbaa'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Erbaa ilçesinde alzaymır hastası 67 yaşındaki kadın aranıyor.
Erbaa ilçesinde alzaymır hastası 67 yaşındaki kadın aranıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İverönü köyünde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen alzaymır hastası 67 yaşındaki Emine Uyar'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları güvelik güçlerine başvurdu.
Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.
AFAD ekipleri köyde kayıp kadını arama çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu