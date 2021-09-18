Erbaa'da çöp toplama etkinliği düzenlendi

Erbaa Belediyesince, 18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Küçük Yayla'da düzenlenen ve Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordine ettiği etkinliğe Belediye Başkan Vekili Ali Canik, Başkan Yardımcısı Elif Altundaş Ayral, birim müdürleri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplanan çöpler, etkinlik sonrası Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarıyla alındı.