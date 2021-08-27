Erbaa'da "3'e 3 Sokak Basketbolu Turnuvası" düzenlendi
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Erbaa'da "3'e 3 Sokak Basketbolu Turnuvası" düzenlendi

Erbaa'da '3'e 3 Sokak Basketbolu Turnuvası' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Erbaa Belediyesi ile Gençlik Merkezi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen sokak basketbolu turnuvası, sona erdi.

Erbaa Belediyesi ile Gençlik Merkezi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen sokak basketbolu turnuvası, sona erdi.

İlçede 2 Ağustos'ta başlayan ve 10 takımın mücadele ettiği "3'e 3 Sokak Basketbol Turnuvası" tamamlandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada Erbaalıların hareketli, sporu ve sosyal hayatı seven insanlar olduğunu söyledi.

İlçe halkının ihtiyaçlarına yönelik hem kültürel hem sosyal hem de sportif faaliyetlere devam ettiklerini anlatan Karagöl, "Bu çalışma da onlardan bir tanesi. Buradaki sporcuların 3'ü ile beraber basketbol oynadık. Hem okul takımında hem Erbaaspor'da. O yüzden benim için ayrı bir önem ifade ediyor. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Turnuvada derece giren takımlara madalya ve kupaları Karagöl ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Raif Ünal, Belediye Başkan Yardımcısı Elif Altuntaş Ayral ve Belediye Meclis Üyesi Bahtiyar Südütemiz tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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