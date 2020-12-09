Erbaa, çiçek üretim merkezi olacak
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Erbaa, çiçek üretim merkezi olacak

09.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:17
Erbaa, çiçek üretim merkezi olacak

Tokat Valiliği koordinesinde Erbaa ilçesinde 2 bin dekar alanda çiçek üretimi yapılması için çalışma başlatıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde Erbaa ilçesinde 2 bin dekar alanda çiçek üretimi yapılması için çalışma başlatıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yaklaşık 15 milyon hibe desteğiyle 114 dekar alanda çiçekçilik yaygınlaştırılacak. Proje kapsamında Erbaa ilçesinde kapalı ve açık kesme çiçekçiliğin yaygınlaştırılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, hedeflerinin 2 bin dekar alanda çiçek üretmek olduğunu söyledi. Vali Balcı, Erbaa'yı çiçek, fide üretimiyle, mezatıyla Türkiye'nin çiçek üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi arzu ettiklerini ifade ederek, "Tokat'ın havası, suyu, koşulları çok iyi zaten. Ama burada en önemli avantajımız çiçekçilikle uğraşan insanlarımız var. Bunun yanında da devlet olarak bizde üreticilere tam destek veriyoruz. Erbaa'yı aynı zamanda çiçek üretim merkezi yapmamız lazım. Türkiye'de çiçek üretim merkezi denildiği zaman akla Tokat, Erbaa gelmeli, nihai hedefimiz bu." diye konuştu.

Çiftçilerin başarısı ile gurur duyduklarını ifade eden Vali Balcı, "Sizin başarınız Tokat'ın başarısı, Tokat çiftçisinin başarısı. Sizin başarınızla gurur duyuyoruz. Sizleri desteklemekten, sizlerin başarılarını görmekten ve paylaşmaktan da kalpten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı'nın katılımı ile düzenlenen programa Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Gökçe, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek eşlik etti. - TOKAT

Erbaa, çiçek üretim merkezi olacak
Erbaa, çiçek üretim merkezi olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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