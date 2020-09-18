Erbaa Belediyesine "Çevre Dostu Kent" ödülü
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Erbaa Belediyesine "Çevre Dostu Kent" ödülü

Erbaa Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) düzenlediği "Belediyeler için Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama" yarışmasında ödül aldı.

Erbaa Belediyesine
18.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:29

Erbaa Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) düzenlediği "Belediyeler için Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama" yarışmasında ödül aldı.

Erbaa Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen "Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım fikir ve Proje Uygulama" yarışmasında "Çevre Dostu Kent Erbaa" projesi ile ödüle layık görüldü.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, "Çevre kirliliğine yol açmadan, spor yaparak alternatif bir ulaşım imkanı ortaya çıkaran projemizi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Projenin Erbaa'daki bisiklet ve yürüyüş yollarının kapasitesinin artırılması ve akıllı bisiklet sisteminin kurulmasını içeren bir dizi çalışmayı kapsadığını ifade eden Karagöl, şunları söyledi:

"İlçemizde mevcut olan bisiklet yollarının kapasitesini artıracağız. Diğer yandan proje kapsamında cedde ve sokaklarda gerçekleştireceğimiz ağaç dikimleri ile yeşil koridorlar oluşturacağız. Bisiklet kullanmak isteyen,ancak bisikleti olmayan vatandaşlarımız için bisiklet kullanımını teşvik edeceğiz. Vatandaşlarımız kolaylıkla bu sistemden faydalanabilecekler. Belediyemize ait Trafik eğitim merkezinde öğrencilerimize bisiklet sürüş eğitimi vereceğiz. Çocuk parklarındaki aydınlatma ünitelerinin bir kısmı ise enerji ihtiyacını bisiklet pedalı çevirerek depolanabilir şarj imkanı sağlayacak sistemler kurmayı planladık."

Ankara'da düzenlenen programda Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ödülünü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou'dan aldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Erol Yıldız
Erol Yıldız
AA Editörü
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