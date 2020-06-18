Erbaa Belediyesince üretilen sülünler doğaya salınacak Erbaa Belediyesi tarafından üretim istasyonunda yetiştirilen sülünler, doğaya salınarak kenelerle doğal mücadele sağlanıyor.

Erbaa Belediyesi tarafından üretim istasyonunda yetiştirilen sülünler, doğaya salınarak kenelerle doğal mücadele sağlanıyor.

Erbaa Belediyesi tarafından 2008 yılında kurulan sülün ve keklik istasyonu, bir yandan doğal dengenin korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyan keneler ile doğal mücadele gerçekleştiriliyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye olarak keklik ve sülün üretimine çok ciddi manada destek verdiklerini söyledi.

Bu yıl 600'e yakın sülünü doğaya salmak için hazırlık yaptıklarını belirten Karagöl, 15 Temmuz'dan sonra izinleri alıp sülünleri doğaya bırakacaklarını anlattı.

Üretim istasyonunda yaklaşık 250 keklik ile 2 bin civarında sülün bulunduğuna işaret eden Karagöl, "Tesisin kurulma amaçlarından biri, kene vakalarının bölgemizde yaygın şekilde olmasından kaynaklı. İnşallah sülün salınımı yaparak bölgemizdeki kene sayısının azalması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

Kaynak: AA