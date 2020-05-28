Erbaa Belediyesi camileri dezenfekte etti Erbaa Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Erbaa Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 29 Mayıs tarihinde ibadete açılacak camilerde bulunan halı, kolon, pervaz, pencere kolu gibi temasın yoğun olduğu noktaları dezenfekte ediyor. Çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmeye başlandığı ilk günden bu yana ilçede temizlik dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "İlçemizde hem temizlik hem dezenfekte hem de tedbir anlamında diğer çalışmaları da aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimin özellikle maske ve sosyal mesafe konularında çok hassas olmalarını rica ediyorum." dedi.

Kaynak: AA