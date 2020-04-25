Erbaa Belediyesi Aşevi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek Erbaa Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtılıyor.

Erbaa Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtılıyor.

Erbaa Belediyesi tarafından ramazan ayının ilk günü yeniden faaliyete geçirilen aşevi, ramazan boyunca her gün 600 vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapacak.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sosyal belediyeciliğe çok önem verdiklerini söyledi.

Ramazan ayının kardeşlik, dayanışma, huzur ve bereket ayı olduğunu vurgulayan Karagöl, "Bu mübarek ayda Erbaa Belediyesi Aşevi'ni yeniden faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile belediye ekiplerimiz tarafından titiz çalışmalar neticesinde ramazan ayında 4 çeşit sıcak yemek çıkarıp vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktığımız bu yolda yardım yapmak için adeta birbiri ile yarışan kıymetli Erbaalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA