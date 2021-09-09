Erbaa belediye başkanı hangi partiden? Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hangi partiden?
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Erbaa belediye başkanı hangi partiden? Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hangi partiden?

Erbaa belediye başkanı hangi partiden? Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hangi partiden?
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Erbaa belediye başkanı hangi partiden? sorusu internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. Erbaa Belediye Başkanı internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hangi partiden? Erbaa Belediyesi hangi partiden?

Erbaa Belediye Başkanı internette en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar Erbaa Belediye Başkanı ile ilgili internette en çok "Erbaa belediye başkanı hangi partiden? Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hangi partiden?" sorularını araştırmakta. Erbaa Belediye Başkanı ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Ertuğrul Karagöl, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Tokat İli Erbaa İlçe Belediye Başkan adayı olmuş ve Erbaa İlçe Belediye Başkanı seçilmiştir.

ERTUĞRUL KARAGÖL KİMDİR?

Ertuğrul Karagöl, 16 Temmuz 1989, Erbaa, Tokat'da doğan , Türk siyasetçi ve mimar. Erbaa, Tokat ilçesine bağlı Koçak kasabasında doğan Ertuğrul Karagöl, Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda ilkokul, Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'nda ortaokul ve Yılmaz Kayalar Anadolu Lisesi'nde lise eğitimimi tamamladı. Lise eğitimini aldığı dönemde Erbaaspor Basketbol takımında oynadı. 4 yıl boyunca Konya'da Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde eğitim alan Ertuğrul Karagöl, bu süreçte Mimarlar Odası öğrenci temsilciliği yardımcılığı yaptı. Öğrencilik yıllarında Eski Türk evi restorasyon projesinde ve Konya Kent Plaza alışveriş merkezi şantiyelerinde çalıştı. 2013 yılında Mimar olarak Ankara'da G5 Mimarlık Atölyesinde işe başladı. 2 yıl süren bu deneyim sırasında yurt içi ve yurt dışında bir çok projede çalıştı. Özellikle Afrika ülkeleri olmak üzere birkaç farklı ülkeye ve yurt içinde de Ankara'da özel firmalar ve Bakanlıklara ait projelerde yer aldı. Bu süre zarfında Ankara Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Yönetim Kurulu üyesi olarak bir dönem görev aldı. 2015'te Diyarbakır'da kısa dönem askerlik yaptı. Ardından İstanbul'da Pana Holding'de proje sorumlusu olarak bir yıla yakın çalıştı. Babasının ölümü dolayısıyla 2016 yılında Erbaa'ya döndükten sonra mimarlık ve müteahhitlik alanında hizmet veren Erka Mimarlık ve İnşaat firmasını kurdu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Erbaa Belediye Başkan Adayı oldu. Seçimde aldığı %52,62 oy oranı ile Erbaa Belediye Başkanı seçildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Erbaa belediye başkanı hangi partiden? Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl hangi partiden? - Haberler
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