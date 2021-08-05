Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı
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Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Spor

- Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray Şamdan'ın annesi heyecandan müsabakaları izleyemedi Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan'ın ailesi, müsabakaları heyecanla takip etti.

- Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı

Eray Şamdan'ın annesi heyecandan müsabakaları izleyemedi

KOCAELİ - Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan'ın ailesi, müsabakaları heyecanla takip etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Eray Şamdan, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Şamdan, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven da Costa oldu. Eray Şamdan, finalde Fransız Steven da Costa'ya 5-0 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda ilk kez gerçekleştirilen karate müsabakalarında madalya kazanarak tarihe geçen Eray'ın ailesi ise müsabakaları Darıca Belediyesi'nde kurulan ekranda Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer sporcularla birlikte heyecanla takip etti. Anne Nevriye Şamdan heyecandan müsabakaların büyük bir kısmını izleyemedi. Baba Adnan Şamdan ise oğlu finale yükselince göz yaşlarını tutamadı.

Adnan Şamdan: "Olimpiyat oyunlarında tarihe geçti"

Oğlunun mücadelesini izlerken gözyaşlarına hakim olamayan baba Adnan Şamdan, "Çok mutluyum, ne söylenebilir. Bunu bekliyordum aslında. Çünkü Eray hedefini koymuştu. 'Ben efsane olmak istiyorum' dedi. 5 yaşından beri emek verdi. Gece gündüz çalıştı. Tatil yapmadı. Hem baba olarak, hem hoca olarak gurur duydum. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu zor günlerde bizim yüzümüzü güldürdü. Allah da onu güldürsün. Onu kocaman yüreğinden öpüyorum. Sıklet olarak kendisinden üst sıkletlerle karşılaştı. Buna rağmen bütün yüreğini ortaya koyarak milletimizin duasıyla, iyi dilekleriyle, onları arkasından hissederek güzel bir mücadele gösterdi ve ilk olimpiyat oyunlarında tarihe geçti. Hüngür hüngür ağlayacağım. Gece hiç uyku uyumadım. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Nevriye Şamdan: "Bizim için madalyanın rengi hiç fark etmiyor"

Tatamide mücadele eden oğlunu heyecandan izleyemeyen anne Nevriye Şamdan ise, "Bizim için madalyanın rengi hiç fark etmiyor. Sonuç olarak benim çocuğum oraya gidip bir derece yaptı, gururla ülkesini temsil etti. Bizim için en önemlisi o. Ben normalde maçları hiç izlemiyorum, sonradan tekrarlarını izliyorum. Bugün burada olduğumuz için kısa kısa aralarda baktım. Çok heyecanlanıyorum. Eray'ı orada görmeye dayanamıyorum" diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran genç sporcuyu tebrik ederken, Eray gibi daha nice başarılı sporcunun yetişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı
Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı
Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı
Eray Şamdan'ın babası göz yaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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