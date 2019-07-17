Erasta Antalya'nın yaz konserleri başlıyor

Tüm Antalyalılara kapılarını ücretsiz açan Erasta Antalya'da sahne alacak diğer gruplar arasında Kafile, Kaçak ve Abrakadabra grupları bulunuyor. Etkinlikler dans gösterileri ve spor aktiviteleri ile zenginleşirken, çocuklara özel oyunlar yaz akşamlarını daha da keyifli kılacak.

Erasta Antalya'nın yaz konserleri, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Tuğçe Kandemir konseri ile başlıyor. Kandemir, 21 Temmuz Pazar günü, saat 21.00'de, Erasta Antalya AVM'nin zemin katında kurulan özel sahnede hayranlarıyla buluşacak. Konser dizisi kapsamında Antalya Kaleiçi'nin sevilen grupları arasında yer alan Kafile, 24 Temmuz Çarşamba; Kaçak, 25 Temmuz Perşembe; Abrakadabra ise 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de sahne alacak. Etkinlikler, ünlü pop müzik sanatçısı Hande Ünsal konseri ile son bulacak. Ünsal, en sevilen parçalarını hayranları eşliğinde seslendirecek. Konser, 28 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Tüm konserler ücretsiz düzenlenecek.

YETİŞKİNLERE ANTALYA DANS AKADEMİ'DEN WORKSHOP, ÇOCUKLARA EĞLENCELİ OYUNLAR

Erasta Antalya'nın düzenlediği yaz etkinlikleri arasında Latin Dans gecesi ve dans gösterileri de bulunuyor. 26 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de başlayacak gecede, latin danslarının yanı sıra sürpriz dans gösterileri düzenlenecek. Tüm dans severlerin katılımına açık gecede katılımcılar salsa, bachata, modern dans, zeybek ve yoga eğitimlerini, Antalya Dans Akademi'nin tecrübeli eğitmenlerinden alabilecek.

Etkinlik alanına kurulacak olan dev şişme oyun alanı ise çocuklara keyifli bir eğlence imkanı sunacak.22- 26 Temmuz tarihlerinde hergün 16.00- 22.00 saatleri arasında kayıt masasına başvuran çocuklar, bu eşsiz deneyimden ücretsiz faydalanabilecek. Öte yandan Erasta Decathlon başta çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçilere yönelik çeşitli spor aktiviteleri ve oyunlar ile etkinliğe katkıda bulunacak. Erasta Macfit konserlerden önce zumba dans ve fit dans gösterilerinin yanı sıra açık havada spinning dersleri düzenleyecek. Çeşitli ikramların ve ödüllerin olacağı etkinlikler tüm halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler